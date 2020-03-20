На двух улицах в Ростове ограничили движение транспорта



В Ростове на двух улицах начало действовать ограничение движения транспорта. Так, с 21 марта проезд закрыт по одной полосе Театрального проспекта в створе улицы Филимоновской. Здесь начались работы по реконструкции водопроводной линии. Ограничение будет действовать до 30 апреля.



Также с 21 марта по одной полосе ограничено движение автомобилей по улице Киргизской в створе улицы 50 лет Ростсельмаша. Схема движения изменилась из-за ремонта транспортной галереи. Ограничение будет снято 31 марта.



Кроме того, с 30 марта по 17 августа ограничат движение транспорта по проспекту Будённовскому, в районе дома № 77. Здесь будут вести строительные работы.



Напомним, что с 21 марта по 16 августа из-за капительного ремонта фасада здания запрещена остановка по адресу: переулок Братский, 42-44а. Аналогичный запрет введён с 21 марта по 30 июня на улице Максима Горького, 98. Ограничение вводится на период разгрузки-погрузки строительной техники.