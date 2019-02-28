В Новочеркасске задержали мужчину, укравшего забор
В Новочеркасске задержали мужчину, укравшего часть металлического ограждения. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В отдел полиции обратилась местная жительница и рассказала, что у неё пропала часть забора, огораживающего дом. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что 28-летний парень решил поживиться и выломал часть ограды, когда на улице не было прохожих. Украденное он сдал в пункт приёма металлолома. Сейчас подозреваемого задержали.
- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.