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В Новочеркасске задержали мужчину, укравшего забор

В Новочеркасске задержали мужчину, укравшего забор
В Новочеркасске задержали мужчину, укравшего часть металлического ограждения. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отдел полиции обратилась местная жительница и рассказала, что у неё пропала часть забора, огораживающего дом. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что 28-летний парень решил поживиться и выломал часть ограды, когда на улице не было прохожих. Украденное он сдал в пункт приёма металлолома. Сейчас подозреваемого задержали.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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