Авторизация

Регистрация


  • USD 63.42
  • EUR 70.74
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

В Новочеркасске мужчина украл у местной жительницы металлические трубы и набор гаечных ключей

В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 31 июля.

39-летний местный житель забрался во двор частного дома. Там он украл металлические
трубы и набор гаечных ключей. Когда хозяйка вернулась домой и обнаружила пропажу, обратилась в полицию. По словам женщины, общая сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.
- Злоумышленник сдал украденное в пункт приема металла, полученные деньги потратил, - добавили в донском главке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещён под подписку о невыезде.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.