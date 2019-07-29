В Новочеркасске мужчина украл у местной жительницы металлические трубы и набор гаечных ключей

В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области 31 июля.



39-летний местный житель забрался во двор частного дома. Там он украл металлические

трубы и набор гаечных ключей. Когда хозяйка вернулась домой и обнаружила пропажу, обратилась в полицию. По словам женщины, общая сумма ущерба составила около шести тысяч рублей.

- Злоумышленник сдал украденное в пункт приема металла, полученные деньги потратил, - добавили в донском главке.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещён под подписку о невыезде.