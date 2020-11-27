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В Матвеево-Курганском районе введен карантин из-за птичьего гриппа

В Матвеево-Курганском районе введен карантин из-за птичьего гриппа
В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении губернатора Ростовской области на сайте правительства региона.

В зону пятикилометровую зону карантина вошли такие населенные пункты, как хутора Грунтовский, Денисовка,Некрасова Балка, Колесниково, а также поселения Рясное, Сухореченский. В зону карантина в 10 километрах от зоны заражения вошли поселок Матвеев Курган и село Каменно-Андрианово.

Ранее губернатор подписал документ о введении карантина в Неклиновском районе. В зону временной изоляции вошла станция Морская, где был выявлен эпизоотический очаг. Помимо этого, в пятикилометровую зону карантина вошли хутор Мержаново, села Приморка и Вереновка. В 10-километровую зону вошли хутора Сужено, Водино, Пятихатки, Морской Чулек, Некрасовка, Курлацкий и села Бессергеновка и Самбек.

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