В Матвеево-Курганском районе введен карантин из-за птичьего гриппа
В Ростовской области в Матвеево-Курганском районе ввели карантин из-за птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении губернатора Ростовской области на сайте правительства региона.
В зону пятикилометровую зону карантина вошли такие населенные пункты, как хутора Грунтовский, Денисовка,Некрасова Балка, Колесниково, а также поселения Рясное, Сухореченский. В зону карантина в 10 километрах от зоны заражения вошли поселок Матвеев Курган и село Каменно-Андрианово.
Ранее губернатор подписал документ о введении карантина в Неклиновском районе. В зону временной изоляции вошла станция Морская, где был выявлен эпизоотический очаг. Помимо этого, в пятикилометровую зону карантина вошли хутор Мержаново, села Приморка и Вереновка. В 10-километровую зону вошли хутора Сужено, Водино, Пятихатки, Морской Чулек, Некрасовка, Курлацкий и села Бессергеновка и Самбек.