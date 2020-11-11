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В Матвеево-Курганском районе произошла вспышка птичьего гриппа

В Матвеево-Курганском районе произошла вспышка птичьего гриппа
В Матвеево-Курганском районе Ростовской области более 100 домашних птиц погибли от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии региона 13 ноября.

По результатам анализов Ростовской областной ветеринарной лаборатории, у пяти мёртвых индюков и гуся обнаружили вирус гриппа. Специалисты заключили, что это стало причиной массовой гибели домашних птиц.

Ветеринарная служба определила зону угрозы и животным, и людям в радиусе пяти метров от личного подсобного хозяйства в селе Ряженом и территорию наблюдения - десять метров, поэтому вход на территорию закрыли. В настоящее время там проводят дезинфекцию по ликвидации птичьего гриппа.

- Чтобы локализовать очаг, на подъездах к ЛПХ устанавливают круглосуточные контрольно-пропускные пункты с дезбарьерами. Весь транспорт проходит тщательную дезинфекцию, - объяснили в управлении.

Кроме того, чтобы вирус не распространился дальше и не убил ещё живые существа, мёртвых птиц, их корма, яйца специалисты будут уничтожать.

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