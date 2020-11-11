Губернатор Ростовской области подписал документ о введении карантина из-за птичьего гриппа

Губернатор донского региона подписал документ о введении карантина из-за птичьего гриппа в Неклиновском районе. Информация о введении карантинных мер опубликована на сайте регионального правительства.Как ранее отмечалось, в конце октября на предприятии «Птицефабрика Таганрогская» в Неклиновском районе обнаружен вирус птичьего гриппа. Диагноз был подтвержден и лабораторией. После этого прекратилась отгрузка продукции птицефабрики, а на территории провели дезинфекционные мероприятия. Несмотря на все меры, случаи заражения птичьим гриппом стали регистрировать в других населенных пунктах района. Например, птичий грипп в Неклиновском районе уже выявляли на территории КФХ Величко А. В.В связи с неблагоприятной обстановкой губернатор региона ввел карантин на территории Неклиновского района. Карантин по высокопатогенному гриппу птиц установили на отдельной территории станции Морской Приморского сельского поселения Неклиновского района Ростовской области в пределах улиц Привокзальной и Полевой. На этой территории определен эпизоотический очаг.Кроме того, в угрожаемую зону радиусом 5 километров от очага заражения гриппом включены поселок Новоприморский, село Приморка, хутор Мержаново, село Вареновка, станция Морская Неклиновского района. В 10-километровую зону наблюдения включили села Самбек и Бессергеновка, хутора Курлацкий, Сужено, Водино, Морской Чулек, Пятихатки, Некрасовка.Карантинные мероприятия будут действовать до их отмены, то есть до восстановления благоприятной ситуации и отсутствия случаев заражения птичьим гриппом.