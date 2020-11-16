В Ростовской области ужесточили меры из-за птичьего гриппа
В донском регионе усиливают меры по предупреждению заноса и распространения птичьего гриппа. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.
Напомним, на территории донского региона выявлено четыре очага заражения птичьи гриппом в Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.
Чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания на другие районы, ветеринары проводят иммунизацию против гриппа поголовья птицы, которое содержится в населенных пунктах вокруг промышленных птицеводческих предприятий, различных водоемов, где возможен контакт с дикими водоплавающими птицами.
Как сообщал Rostov.ru, ранее губернатор донского региона подписал документ о введении карантина из-за птичьего гриппа в Неклиновском районе. В зону временной изоляции вошла отдельная территория станции Морской Прморского сельского поселения Неклиновского района, где был зафиксирован эпизоотический очаг.
Также на карантине оказалась зона в радиусе пяти километров от очага заражения: хутор Мержаново, села Приморка и Вереновка, станция Морская Неклиновского района. В 10-километровую зону наблюдения включили хутора Сужено, Водино, Пятихатки, Морской Чулек, Некрасовка, Курлацкий и села Бессергеновка и Самбек.