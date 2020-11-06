Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

0 Версия для печати

Сотни ростовчан остались без воды из-за аварии на Казахской

Сотни ростовчан остались без воды из-за аварии на Казахской
Сотни ростовчан остались без воды из-за коммунальной аварии на улице Казахской. Об этом утром 9 ноября сообщили в администрации Первомайского района Ростова.

Аварийная ситуация произошла в доме № 87/3. В связи с этим сотрудники водоканала отключили воду в квадрате от улицы Казахской до улицы Смены и от улицы Раздорской до улицы Чистопольской.

- Отключение планируется с 9 до 18 часов, - добавили в администрации.

На месте работают аварийная бригада и три единицы техники.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.