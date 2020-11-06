Сотни ростовчан остались без воды из-за аварии на Казахской

Сотни ростовчан остались без воды из-за коммунальной аварии на улице Казахской. Об этом утром 9 ноября сообщили в администрации Первомайского района Ростова.Аварийная ситуация произошла в доме № 87/3. В связи с этим сотрудники водоканала отключили воду в квадрате от улицы Казахской до улицы Смены и от улицы Раздорской до улицы Чистопольской.- Отключение планируется с 9 до 18 часов, - добавили в администрации.На месте работают аварийная бригада и три единицы техники.