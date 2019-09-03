Ростовчанка требует увеличить количество автобусов №№ 60 и 60а



Ростовчанка просит увеличить количество автобусов №№ 60 и 60а. По словам Натальи Шлыковой, жителям донской столицы до сих пор аукается транспортная реформа.



После того как на указанных маршрутах сменился перевозчик, в утренний час пик курсируют только старые однодверные маршрутки. Интервал движения составляет от семи до десяти минут.



Женщина утверждает, что в летнее время с остановки Варфоломеева было довольно тяжело уехать из-за большого количества пассажиров. С началом же учебного года это стало практически невозможным.



- Начиная со 2 сентября, на остановке скапливается по пять-десять человек, из них только один или два могут втиснуться в автобус, - рассказала Наталья.



Чтобы доехать до Центрального рынка, людям приходится выходить примерно на полчаса раньше, хотя раньше дорога занимала примерно 15 минут. При этом вечером на Центральном рынке стоят большие автобусы, которые отходят от остановки практически пустыми.