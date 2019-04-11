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Юный ростовчанин стал финалистом телепроекта «Голос. Дети»

Юный ростовчанин стал финалистом телепроекта «Голос. Дети»
13-летний Роберт Багратян из Ростова вышел в финал телепроекта «Голос. Дети». 12 апреля школьник выступал в команде Светланы Лободы.

В этапе «Поединки» юный исполнитель спел вместе с Сергеем Филиным и Иваном Сохневым песню Бруно Марса Uptown Funk.
- Я хочу сказать спасибо моим детям. Они у меня лучшие! Я сейчас посмотрела на всё это и понимаю, что я права! - прокомментировала наставница Светлана Лобода.

Однако в раунд «Песня на вылет» мог пройти только один участник. Певице пришлось сделать непростой выбор. Оставить в финале она решила ростовчанина.

Кроме Роберта Багратяна в следующий этап из команды Светланы Лободы прошла 8-летняя москвичка Нино Чеснер. Победителя должны выбрать телезрители.

Юный ростовчанин стал финалистом телепроекта «Голос. Дети»

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