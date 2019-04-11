Юный ростовчанин стал финалистом телепроекта «Голос. Дети»



13-летний Роберт Багратян из Ростова вышел в финал телепроекта «Голос. Дети». 12 апреля школьник выступал в команде Светланы Лободы.



В этапе «Поединки» юный исполнитель спел вместе с Сергеем Филиным и Иваном Сохневым песню Бруно Марса Uptown Funk.

- Я хочу сказать спасибо моим детям. Они у меня лучшие! Я сейчас посмотрела на всё это и понимаю, что я права! - прокомментировала наставница Светлана Лобода.



Однако в раунд «Песня на вылет» мог пройти только один участник. Певице пришлось сделать непростой выбор. Оставить в финале она решила ростовчанина.



Кроме Роберта Багратяна в следующий этап из команды Светланы Лободы прошла 8-летняя москвичка Нино Чеснер. Победителя должны выбрать телезрители.



