Фото: соцсети Светланы Камбуловой

Глава Таганрога рассказала о погибшей в результате массированной атаки БПЛА жительнице города. С 76-летней Лидией Чубенко простятся днем 3 декабря в приморском городе.Напомним, что 25 ноября Ростовская область подверглась масштабной атаке дронов. В течение той ночи беспилотные летательные аппараты атаковали Таганрог и Неклиновский район. В результате этого события было повреждено имущество приблизительно 700 жителей. Двенадцать человек получили ранения различной степени тяжести, трое из которых погибли. Среди умерших были 28-летняя Юлия Давыдова и 18-летний Дмитрий Рядченко, с которыми простились в Таганроге 27 ноября.Позже губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь, проинформировал о том, что число жертв выросло до четырех. В больнице Ростова умерла 76-летняя Лидия Чубенко из-за тяжести полученных ран. Губернатор подчеркнул, что врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать ее состояние, но ранения оказались слишком серьезными.Лидия Чубенко в течение продолжительного времени руководила костюмерной мастерской в ДК им. Ленина, а впоследствии занималась преподаванием трудового обучения в Детском доме № 7.Церемония прощания с Лидией Чубенко состоится 3 декабря в Таганроге, в муниципальном зале прощания, расположенном на территории Больницы скорой медицинской помощи по адресу: ул. Б. Проспект, 16, в полдень. Похороны пройдут на Мариупольском кладбище в час дня.