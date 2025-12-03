Экс-супруги Полина и Дмитрий Дибровы впервые вышли вместе на публику после развода

Фото: Woman.ru.

Впервые после развода, Дмитрий и Полина Дибровы были замечены вместе на публичном мероприятии. Об этом сообщило онлайн-издание Woman.ru.Так, 2 декабря бывшие супруги вместе со своими детьми посетили новогоднее представление в столичном театре. Это стало их первым совместным выходом в свет с момента официального оформления развода, состоявшегося 20 сентября этого года.Многолетний брак Полины и Дмитрия Дибровых завершился в 2025. После расторжения брака, Полина сменила место жительства, поселившись недалеко от дома бывшего мужа, и начала новые отношения с предпринимателем Романом Товстиком, который ради нее развелся со своей женой, что спровоцировало общественный резонанс. Обстоятельства этих двух разводов обсуждались в сети в течение нескольких месяцев.В конце ноября источник, приближенный к семье, поделился информацией о том, что Полина Диброва вновь одинока и не исключает возможности воссоединения с Дмитрием. Сам Дибров активно готовится к грядущим праздникам, выбирая место для совместного празднования с бывшей женой и подарок.Этот совместный выход бывших супругов на премьере стал неожиданностью для многих. Кроме того, вместе с детьми, пара участвовала в общении с прессой. Полина и Дмитрий поделились хорошей новостью о том, что планируют покупку жилья для взрослого сына Александра, которому в будущем году исполнится 16 лет.Дибровы планируют встретить Новый год вместе, подчеркивая отсутствие обид, несмотря на развод. По словам Полины Дибровой, самое главное – это то, что они вместе. Новый год – это семейное торжество, и дети должны отмечать его в кругу семьи, вне зависимости от каких-либо обстоятельств.