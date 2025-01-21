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Победу в ставропольских «Играх ниндзя» одержали спортсмены клуба «Суворов»

Победу в ставропольских «Играх ниндзя» одержали спортсмены клуба «Суворов»
В ставропольском клубе «Ниндзя спорт» несколько десятков атлетов состязались в скоростном преодолении полосы препятствий. Хотя участники представляли различные города, они были вдохновлены Федерацией гонок с препятствиями Ростовской области. Именно в Ростове-на-Дону началась история развития данного вида спорта на юге России.

Федерация была основана в 2020 году на базе Суворовского района и активно способствует популяризации гонок с препятствиями. С момента своего создания она провела в Ростове немало соревнований, суммарно собрав более трёх тысяч участников со всей страны. Теперь опыт организации мероприятий из Ростова охватывает весь юг России.

На «Играх ниндзя» в Ставрополе призовые места завоевали представители клуба «Суворов» из одноимённого жилого района Ростова-на-Дону. Первое место в своей возрастной категории занял Дмитрий Голотвин. Серебро в категории ПРО получил Сергей Минченок, а его сестра Анна завоевала бронзу в своей возрастной группе.

Главный тренер ФГПРО Вячеслав Макаров отметил, что спортивный год начался на твердое «хорошо», но впереди еще много целей.
Фото: СК "Суворов".
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