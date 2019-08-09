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Перевернувшихся на лодке рыбаков спасли на Дону

Перевернувшихся на лодке рыбаков спасли на Дону
В Ростовской области в минувшие выходные спасли трех человек, которые едва не утонули в водоёмах.

10 августа в Багаевском районе двое рыбаков оказались на середине реки, после того как их лодка перевернулась. Державшихся за борта плавсредства и звавших на помощь мужчин заметили спасатели. Они доставили тонувших вместе с лодкой на берег. Спасёнными оказались 46-летние жители Новочеркасска. От медицинской помощи они отказались.

В тот же день помощь понадобилась 34-летнему жителю города Шахты. Плавая в районе станицы Мелиховской, мужчина попал в сильное течение. Потоком его несло по реке параллельно берегу.
- Проводя тренировочные водолазные спуски, спасатели Усть-Донецкого поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах заметили в фарватере мужчину, голова которого постоянно скрывалась под водой, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. - Спасатели доставили пострадавшего на берег.

От медицинской помощи спасённый мужчина отказался.

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