На Дону мужчина украл из квартиры ванну и кровать, пока владелец лежал в больнице

В Донском регионе по подозрению в краже задержали жителя Шолоховского района. Об этом 18 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.В отдел полиции, расположенный в станице Казанской, обратился мужчина и рассказал, что, пока он лежал в больнице, из его дома пропала часть имущества. Неизвестный проник внутрь, взломав замок, и, подогнав автомобиль, погрузил в него ванну, железную кровать, бойлер, бочку, трубы и другие металлические предметы. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.В отношении задержанного возбудили дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.