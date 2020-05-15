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На Дону мужчина украл из квартиры ванну и кровать, пока владелец лежал в больнице

На Дону мужчина украл из квартиры ванну и кровать, пока владелец лежал в больнице
В Донском регионе по подозрению в краже задержали жителя Шолоховского района. Об этом 18 мая рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отдел полиции, расположенный в станице Казанской, обратился мужчина и рассказал, что, пока он лежал в больнице, из его дома пропала часть имущества. Неизвестный проник внутрь, взломав замок, и, подогнав автомобиль, погрузил в него ванну, железную кровать, бойлер, бочку, трубы и другие металлические предметы. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.
- Подозреваемого задержали. Им казался 41-летний местный житель, - добавили в пресс-службе донского главка. - Часть похищенного полицейские изъяли и вернули владельцу, остальное злоумышленник успел продать и сдать на металлолом.

В отношении задержанного возбудили дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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