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Жителя Ростова задержали за кражу посуды из ресторана

Жителя Ростова задержали за кражу посуды из ресторана
В Ростовской области мужчину задержали по подозрению в краже. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В полицию обратился владелец ресторана и рассказал о пропаже имущества. Из заведения украли посуду и другую утварь. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 39-летний местный житель. Он пробрался в незапертую подсобку и вынес оттуда свою добычу. Украденное он продал.

- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе донского главка.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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