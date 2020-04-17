Жителя Ростова задержали за кражу посуды из ресторана

В Ростовской области мужчину задержали по подозрению в краже. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.В полицию обратился владелец ресторана и рассказал о пропаже имущества. Из заведения украли посуду и другую утварь. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей.Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 39-летний местный житель. Он пробрался в незапертую подсобку и вынес оттуда свою добычу. Украденное он продал.Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.