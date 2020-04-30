В Новошахтинске мужчина украл украшения на сумму 120 тысяч рублей
В отдел полиции обратилась женщина и рассказала, что вернувшись домой, обнаружила входную дверь сломанной. Как оказалось, у неё украли ювелирные отношения на сумму около 120 тысяч рублей.
Подозреваемого вскоре удалось задержать. Им оказался 36-летний местный житель.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в пресс-службе донского главка.
Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.