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В Новошахтинске мужчина украл украшения на сумму 120 тысяч рублей

В Новошахтинске Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе донского ГУ МВД.

В отдел полиции обратилась женщина и рассказала, что вернувшись домой, обнаружила входную дверь сломанной. Как оказалось, у неё украли ювелирные отношения на сумму около 120 тысяч рублей.

Подозреваемого вскоре удалось задержать. Им оказался 36-летний местный житель.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в пресс-службе донского главка.

Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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