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МЧС предупреждает ростовчан о черезвычайной пожароопасности

МЧС предупреждает ростовчан о черезвычайной пожароопасности
В донском регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

С 25 июня по 2 июля на территории области сохранится чрезвычайная вероятность пожара 5-го класса. Особое внимание этому предупреждению стоить уделить жителям Заветинского, Ремонтненского, Целинского, Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Боковского, Советского и Чертковского районов. Также возникновение пожаров местами возможно и в северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье.

В это время не следует разжигать костры в местах скопления сухой травы. Обнаружив очаг пожара, необходимо незамедлительно принять меры к тушению и сообщить в подразделение пожарной части.

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