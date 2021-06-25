МЧС предупреждает ростовчан о черезвычайной пожароопасности

В донском регионе объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.С 25 июня по 2 июля на территории области сохранится чрезвычайная вероятность пожара 5-го класса. Особое внимание этому предупреждению стоить уделить жителям Заветинского, Ремонтненского, Целинского, Сальского, Песчанокопского, Пролетарского, Боковского, Советского и Чертковского районов. Также возникновение пожаров местами возможно и в северо-западных, северо-восточных, центральных районах и Приазовье.В это время не следует разжигать костры в местах скопления сухой травы. Обнаружив очаг пожара, необходимо незамедлительно принять меры к тушению и сообщить в подразделение пожарной части.