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Чрезвычайная пожароопасность в ближайшие дни ожидается в Ростовской области

Чрезвычайная пожароопасность в ближайшие дни ожидается в Ростовской области
В Ростовской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает донское управление МЧС.

По данным Росгидромета, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных районах, а также в Зимовниковском, Орловском, Дубовском районах будет сухая и жаркая погода. Пожароопасность 5-го класса сохранится с 19 по 21 июня.

В это же время высокую пожароопасность 4-го класса прогнозируют в Приазовье и Ростове.

Жителей Ростовской области просят воздержаться от разведения костров на природе, не выжигать сухую траву и камыш.

Добавим, что высокий класс пожароопасности характеризуется сухой, ветреной и жаркой погодой на протяжении длительного времени. В таких условиях к масштабному пожару может привести непотушенная сигарета или брошенная горящая спичка.

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