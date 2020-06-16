Чрезвычайная пожароопасность в ближайшие дни ожидается в Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие дни сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает донское управление МЧС.По данным Росгидромета, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных районах, а также в Зимовниковском, Орловском, Дубовском районах будет сухая и жаркая погода. Пожароопасность 5-го класса сохранится с 19 по 21 июня.В это же время высокую пожароопасность 4-го класса прогнозируют в Приазовье и Ростове.Жителей Ростовской области просят воздержаться от разведения костров на природе, не выжигать сухую траву и камыш.Добавим, что высокий класс пожароопасности характеризуется сухой, ветреной и жаркой погодой на протяжении длительного времени. В таких условиях к масштабному пожару может привести непотушенная сигарета или брошенная горящая спичка.