В Ростове построят новый корпус Центральной городской больницы

В Ростове дан старт строительства нового корпуса Центральной городской больницы. Результаты конкурса на разработку проектной и рабочей документации будут объявлены 10 августа.В новом здании будут находиться терапевтическое, хирургическое и приемно-диагностическое отделения. Как сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко, администрация города отказалась от концессии и решила построить корпус без займов и средств инвестора.Реализацию проекта Алексей Логвиненко обсудил на встрече с избирателями в лицее №50 – соседнем здании ЦГБ.- Отказ от концессии позволит нам в конечном итоге существенно сократить расходы на создание нового современного хирургического корпуса, - отметил сити-менеджер. - Это очень важно, тем более что в партийной программе, с которой я и мои коллеги идем на выборы, есть конкретная позиция: повысить эффективность и результативность использования бюджетных средств.Начать строительство нового 12-этажного корпуса планируется в 2021 году. Здание площадью 80 тысяч квадратных метров будет включать в себя 660 коек стационара, 36 реанимационных коек, 18 операционных и самое современное оборудование.Согласно документам госзакупки, начальная цена за разработку проектной и рабочей документации строительства - 68,3 миллиона рублей.