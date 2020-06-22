Донской политолог рассказал о партийной «перезагрузке» на фоне новых ожиданий

В Ростове-на-Дону осенью будут выбирать депутатов городской думы. Как должна измениться работа партий, чтобы их подготовка к выборам прошла успешно, рассказал политолог Александр Джадов.Нынешний год стал переломным во многих смыслах, говорит эксперт. Одним из новых факторов оказалась пандемия.«Мы изучали, как партии отреагировали на этот вызов. Практически по всему периметру политического спектра, к сожалению, наблюдалось бездействие. Оживлялась ситуация только развернутой с весны волонтерской работой «Единой России» и отдельными разовыми акциями еще некоторых парламентских партий», - рассказал Александр Джадов.С изменением эпидемиологической обстановки обрели актуальность задачи планирования будущего.«Я бы посоветовал политическим силам активнее предлагать меры для возврата к нормальному ритму жизни. Люди этого ждут. Пока на слуху инициативы опять только одной партии, которая на федеральном уровне участвует в формировании общенационального плана восстановления экономики, а в Ростове приглашает людей к наполнению предвыборной программы», - добавил Александр Джадов.Александр Джадов также обратил внимание на важность прозрачного формирования списков кандидатов на выборы.«Единороссы могли сослаться на экстремальные обстоятельства, но все же не отказались от предварительного голосования (праймериз) и провели публичный отбор своих выдвиженцев, используя электронную платформу. Имена потенциальных кандидатов от других партий пока не озвучены, а принципы их отбора общественности не объяснены», - пояснил Александр Джадов.Все факты говорят о том, что «перезагрузка» партийных структур назрела. Этот шаг должен помочь политическим организациям своевременно откликаться на возникающие вызовы.«Перенастроиться предстоит всем партиям. Мы видим, кто уже начал эту работу первым. Уверен, остальные тоже должны пойти по этому пути», - заключил Александр Джадов.