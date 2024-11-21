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Жительницу Ростовской области осудили на пять лет за убийство сожителя

Жительницу Ростовской области осудили на пять лет за убийство сожителя

В Ростовской области женщину приговорили к пяти годам лишения свободы за убийство сожителя. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Трагедия произошла 10 апреля 2024 года в Новошахтинске, когда пара распивала спиртные напитки у себя дома. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, которая привел к трагическим последствиям. В порыве гнева женщина схватила нож и ударила возлюбленного в плечо. Попала она прямо в плечевую артерию и венозные сосуды. Пострадавшего с сильным кровотечением доставили в городскую больницу, где он, к сожалению, скончался.

В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности». Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: DonDay
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