Жительница Ростовской области пострадала в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ГУ МЧС по Республике Кабардино-Балкария.

В горах Кабардино-Балкарии во время пешей прогулки пострадала 47-летняя жительница Ростовской области. Происшествие случилось в районе поселка Терскол 28 марта.Около 12:30 женщина шла по тропе в ущелье Юсенги. В какой-то момент она упала и сломала ногу. Сопровождающие ее люди вызвали спасателей. На место выехали пять специалистов. Примерно через полтора часа они нашли пострадавшую.- Женщине наложили шину и транспортировали вниз, где передали сотрудникам «скорой», - сообщили в ГУ МЧС по Республике Кабардино-Балкария.Насколько серьезной оказалась травма, пока не известно. Вероятно, в родной регион женщина сможет вернуться, только когда это позволит сделать врач.