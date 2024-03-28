Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Жительница Ростовской области пострадала в горах Кабардино-Балкарии

Жительница Ростовской области пострадала в горах Кабардино-Балкарии
В горах Кабардино-Балкарии во время пешей прогулки пострадала 47-летняя жительница Ростовской области. Происшествие случилось в районе поселка Терскол 28 марта.

Около 12:30 женщина шла по тропе в ущелье Юсенги. В какой-то момент она упала и сломала ногу. Сопровождающие ее люди вызвали спасателей. На место выехали пять специалистов. Примерно через полтора часа они нашли пострадавшую.

- Женщине наложили шину и транспортировали вниз, где передали сотрудникам «скорой», - сообщили в ГУ МЧС по Республике Кабардино-Балкария.

Насколько серьезной оказалась травма, пока не известно. Вероятно, в родной регион женщина сможет вернуться, только когда это позволит сделать врач.
Фото: ГУ МЧС по Республике Кабардино-Балкария.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.