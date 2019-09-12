Ростовчанин госпитализирован после столкновения на параплане с жителем Кубани в Кабардино-Балкарии



Фото: pvdshka.ru

Житель Ростова пострадал во время отдыха в Кабардино-Балкарии. Мужчина находится в ЦРБ города Чегем.



ЧП произошло около полудня в Чегемском ущелье на парадроме. Во время полёта столкнулись два параплана. В результате пострадали три человека – ростовчанин, 45-летний житель Краснодара и 45-летняя туристка из Москвы.

- Пострадавший мужчина из Краснодара скончался в карете скорой помощи, ростовчанин с различными травмами средней тяжести доставлен в ЦРБ города Чегем, женщина от медицинской помощи отказалась, - рассказали в управлении МЧС Кабардино-Балкарии.



Для эвакуации пострадавших парапланеристов привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.



В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.