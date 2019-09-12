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Ростовчанин госпитализирован после столкновения на параплане с жителем Кубани в Кабардино-Балкарии

Ростовчанин госпитализирован после столкновения на параплане с жителем Кубани в Кабардино-Балкарии
Фото: pvdshka.ru
Житель Ростова пострадал во время отдыха в Кабардино-Балкарии. Мужчина находится в ЦРБ города Чегем.

ЧП произошло около полудня в Чегемском ущелье на парадроме. Во время полёта столкнулись два параплана. В результате пострадали три человека – ростовчанин, 45-летний житель Краснодара и 45-летняя туристка из Москвы.
- Пострадавший мужчина из Краснодара скончался в карете скорой помощи, ростовчанин с различными травмами средней тяжести доставлен в ЦРБ города Чегем, женщина от медицинской помощи отказалась, - рассказали в управлении МЧС Кабардино-Балкарии.

Для эвакуации пострадавших парапланеристов привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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