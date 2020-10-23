В Кабардино-Балкарии пропала уроженка Ростова-на-Дону

В Кабардино-Балкарской Республике без вести пропала уроженка Ростова-на-Дону. О местонахождении Вероники Михалевой нет информации около трех лет.Женщина пропала 3 марта 2017 года. Она ушла из храма Георгия Победоносца в Тырныаузе, в котором проживала, и с того дня считается без вести пропавшей.Уже три года пропавшую дончанку не могут найти. Поиски не дают никаких результатов. Однако родные женщины не теряют надежды, что в ближайшее время она вернётся домой живой и невредимой.- Рост пропавшей ростовчанки - 165-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмные, глаза карие. В день исчезновения на ней были надеты коричневая косынка и светло-коричневый плащ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике.Если вам что-либо известно о женщине, сообщите об этом по телефонам: 8 (86638) 4-26-01, 8-928-709-62-65.