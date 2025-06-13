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Жителя Ростовской области осудили за преступление 23-летней давности

Жителя Ростовской области осудили за преступление 23-летней давности
В Орловском районе Ростовской области 70-летний мужчина был признан виновным в преступлении 23-летней давности. Его осудили за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти женщины.

Происшествие случилось в марте 2002 года в хуторе Греков . Суд установил, что мужчина приревновал свою супругу, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта он избил ее по голове и телу, что привело к ее смерти.

После совершения преступления мужчина скрылся. Обвинение ему было предъявлено заочно, и он был объявлен в международный розыск.

В декабре 2024 года злоумышленника задержали. По информации регионального СУ СКР, суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Донская прокуратура сообщила, что приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Ростов ру
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