Жителя Ростовской области осудили за преступление 23-летней давности

Фото: Ростов ру

В Орловском районе Ростовской области 70-летний мужчина был признан виновным в преступлении 23-летней давности. Его осудили за нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти женщины.Происшествие случилось в марте 2002 года в хуторе Греков . Суд установил, что мужчина приревновал свою супругу, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта он избил ее по голове и телу, что привело к ее смерти.После совершения преступления мужчина скрылся. Обвинение ему было предъявлено заочно, и он был объявлен в международный розыск.В декабре 2024 года злоумышленника задержали. По информации регионального СУ СКР, суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Донская прокуратура сообщила, что приговор еще не вступил в законную силу.