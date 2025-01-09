Расследование дела 22-летней давности возобновили в Ростовской области

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В Ростовской области возобновили уголовное разбирательство, которое было приостановлено больше 20 лет назад. В 2002 году в результате преступления погибла женщина — бывшая жена обвиняемого.Трагедия произошла в марте 2002 года в Орловском районе, где в доме в хуторе Греков был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Как сообщили в СУ СК по Роствовской области, что её экс-супруг в порыве ревности жестоко женщину избил, после чего скрылся с места преступления.Основной проблемой стало местонахождение подозреваемого. В результате ему было предъявлено заочное обвинение, а также избрана мера пресечения в виде ареста, что привело к временной приостановке дела.Спустя более двадцати лет подозреваемого задержали во Владикавказе, и следственный комитет Ростовской области вновь начал предварительное следствие. Обвинение подозреваемому было выдвинуто по статье о тяжких телесных повреждениях, повлекших за собой смерть.В случае подтверждения его вины ему может грозить до 15 лет лишения свободы.