Жителя Азова нашли застреленным в собственной квартире



Жителя Ростовской области нашли застреленным в собственном доме. Происшествие случилось 24 декабря в Азове в переулке Колонтаевском, сообщает собственный источник Rostov.ru.



Около 21:30 мужчина находился у себя дома и выпивал. В соседней комнате была его мать. Неожиданно она услышала звук выстрела. Когда выбежала посмотреть, что произошло, увидела своего сына мёртвым. Женщина вызвала сотрудников «скорой», но, увы, их помощь уже не понадобилась. Медикам оставалось только констатировать смерть мужчины.



В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.