В Ростовской области мужчину нашли повешенным
В Ростовской области обнаружили мёртвым 44-летнего мужчину. Страшную находку сделали в Таганроге на улице Подгорной.
Родственники Андрея А. 8 декабря пришли домой и нашли мужчину повешенным, сообщает DonDay.ru. Они сразу вызвали сотрудников скорой помощи. Увы, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть таганрожца.
По предварительным данным, смерть Андрея наступила от асфиксии. На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти мужчины.