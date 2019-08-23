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В Батайске застреленным нашли 15-летнего подростка

В Батайске застреленным нашли 15-летнего подростка
Тело подростка с огнестрельным ранением нашли в Батайске. Ужасный случай произошёл вечером 26 августа. Труп 15-летнего мальчика лежал в его доме на улице Дзержинского.

Факт происшествия подтвердил собственный источник Rostov.ru в следственных органах. Известно, что семья мальчика характеризуется как благополучная. Скорее всего, оружие хранилось в той же квартире, где и произошла трагедия.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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