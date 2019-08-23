В Батайске застреленным нашли 15-летнего подростка



Тело подростка с огнестрельным ранением нашли в Батайске. Ужасный случай произошёл вечером 26 августа. Труп 15-летнего мальчика лежал в его доме на улице Дзержинского.



Факт происшествия подтвердил собственный источник Rostov.ru в следственных органах. Известно, что семья мальчика характеризуется как благополучная. Скорее всего, оружие хранилось в той же квартире, где и произошла трагедия.



В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.