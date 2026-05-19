Житель Волгодонска забил подругу до смерти во время пьяной ссоры

В Волгодонске мужчина забил насмерть знакомую после ссоры за распитием спиртного. Трагедия произошла в ночь на 18 мая в одной из квартир на улице Карла Маркса.По данным следствия, мужчина и его 47-летняя знакомая распивали алкогольные напитки. На почве совместного застолья между приятелями возникла крупная ссора, перешедшая во взаимные оскорбления. В какой-то момент подозреваемый не выдержал и применил физическую силу.Один из ударов кулаком, нанесенный в голову потерпевшей, оказался роковым. От полученной черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте происшествия, не дожидаясь приезда медиков.Злоумышленника оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). За содеянное жителю Волгодонска может грозить до 15 лет лишения свободы.