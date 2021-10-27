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В Таганроге 39-летний мужчина до смерти забил свою знакомую

В Таганроге 39-летний мужчина до смерти забил свою знакомую
В Таганроге пьяный местный житель во время ссоры насмерть забил свою знакомую. Происшествие случилось 25 октября в доме на Мариупольском шоссе.

Знакомые вместе выпивали. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес 37-летней приятельнице множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Соседи, услышав крики и шум, вызвали полицию и скорую помощь. Приехавшие на место правоохранители задержали мужчину. Женщину экстренно госпитализировали, но спасти ее не удалось - полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Потерпевшая скончалась.

СУ СК РФ по Ростовской области сообщает, что в отношении 39-летнего таганрожца возбуждено уголовное дело по статье “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Сейчас мужчина находится под стражей и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: priogni.ru
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