Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Житель Ростовской области до смерти забил знакомую во время ссоры

Житель Ростовской области до смерти забил знакомую во время ссоры
В Ростовской области 32-летний мужчина до смерти забил знакомую во время ссоры. Инцидент произошёл в сентябре 2024 года в Новочеркасске.

В тот день обвиняемый находился у себя дома на улице Социалистической в компании знакомой. Между ними возник конфликт, который быстро перерос в ссору. В результате ряда оскорблений мужчина не удержался и начал наносить удары женщине. Она попыталась покинуть квартиру, но завыла в её погоню и продолжил жестокое нападение. В конечном счете, женщина скончалась от полученных увечий.

Как уточнили в Следственном комитете, против 32-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Прокуратура Ростовской области сообщила, что суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.