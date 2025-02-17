Житель Ростовской области до смерти забил знакомую во время ссоры

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В Ростовской области 32-летний мужчина до смерти забил знакомую во время ссоры. Инцидент произошёл в сентябре 2024 года в Новочеркасске.В тот день обвиняемый находился у себя дома на улице Социалистической в компании знакомой. Между ними возник конфликт, который быстро перерос в ссору. В результате ряда оскорблений мужчина не удержался и начал наносить удары женщине. Она попыталась покинуть квартиру, но завыла в её погоню и продолжил жестокое нападение. В конечном счете, женщина скончалась от полученных увечий.Как уточнили в Следственном комитете, против 32-летнего местного жителя было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Прокуратура Ростовской области сообщила, что суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.