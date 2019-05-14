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Жителя Ростова госпитализировали после попытки покончить с собой

Жителя Ростова госпитализировали после попытки покончить с собой
Фото: Dvinatoday.ru
В Ростове местного жителя доставили в больницу после попытки покончить с собой. Мужчину госпитализировали утром 15 мая из квартиры на улице Таганрогской.

По предварительным данным, 36-летний ростовчанин выпил алкоголь, после чего предпринял попытку добровольного ухода из жизни, сообщает DonDay.ru. К счастью, родственники вовремя вернулись домой. Они обнаружили мужчину, который уже едва дышал. Они вызвали «скорую».

С диагнозом «острое отравление» ростовчанина доставили в больницу. Его состояние оценивается как тяжёлое.

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