Житель Ростовской области попал в ДТП на трассе Астрахань – Ставрополь



В Республике Калмыкия житель Ростовской области попал в аварию. ДТП случилось ночью 26 июня на автодороге Астрахань – Элиста – Ставрополь.



По данным ГУ МВД по Республике Калмыкия, 40-летний мужчина на «Хендай» не выдержал безопасный интервал и столкнулся с попутным грузовым «Вольво», за рулем которого был дончанин.



В результате произошедшего травмы получил водитель «Хендай». Житель Ростовской области получил медпомощь на месте. Госпитализация ему не потребовалась.