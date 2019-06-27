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Житель Ростовской области попал в ДТП на трассе Астрахань – Ставрополь

Житель Ростовской области попал в ДТП на трассе Астрахань – Ставрополь
В Республике Калмыкия житель Ростовской области попал в аварию. ДТП случилось ночью 26 июня на автодороге Астрахань – Элиста – Ставрополь.

По данным ГУ МВД по Республике Калмыкия, 40-летний мужчина на «Хендай» не выдержал безопасный интервал и столкнулся с попутным грузовым «Вольво», за рулем которого был дончанин.

В результате произошедшего травмы получил водитель «Хендай». Житель Ростовской области получил медпомощь на месте. Госпитализация ему не потребовалась.

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