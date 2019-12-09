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На трассе Ростов — Ставрополь машина влетела под фуру: пострадал водитель

На трассе Ростов — Ставрополь машина влетела под фуру: пострадал водитель
Мужчина получил травмы в результате ДТП на трассе Ростов — Ставрополь. Авария произошла в Сальском районе около 19 часов 10 декабря.

По предварительным данным, 44-летний мужчина за рулём фуры «Вольво» стал разворачиваться и создал помеху для движения другого транспорта. В это время по дороге на «Мерседесе» ехал 40-летний водитель. Он не успел затормозить и на большой скорости влетел под грузовик.

В отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области сообщили, что водитель иномарки получил травмы. Его доставили в больницу.

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