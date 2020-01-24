Житель Ростовской области пострадал в ДТП на трассе в Калмыкии



Уроженец донского региона пострадал в аварии на трассе в Калмыкии. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 23 января на автодороге Комсомольский - Яшкуль.



По предварительным данным, 33-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением, съехал с трассы и опрокинулся.



Как рассказали в ГУ МВД по Республике Калмыкия, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы автомобилист и две его пассажирки – 20-летняя девушка и 31-летняя женщина.