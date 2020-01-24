Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Житель Ростовской области пострадал в ДТП на трассе в Калмыкии

Житель Ростовской области пострадал в ДТП на трассе в Калмыкии
Уроженец донского региона пострадал в аварии на трассе в Калмыкии. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 23 января на автодороге Комсомольский - Яшкуль.

По предварительным данным, 33-летний водитель «Киа Рио» не справился с управлением, съехал с трассы и опрокинулся.

Как рассказали в ГУ МВД по Республике Калмыкия, в результате происшествия пострадали и были госпитализированы автомобилист и две его пассажирки – 20-летняя девушка и 31-летняя женщина.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.