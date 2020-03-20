Житель Ростовской области попал в ДТП под Воронежем



Уроженец донского региона попал в аварию под Воронежем. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 22 марта на 424-м километре трассы Курск - Саратов.



По предварительной информации, 33-летний водитель «Лады Приоры» не выбрал безопасный интервал и врезался в «ВАЗ-2121», которым управлял 51-летний мужчина. От удара «Приору» отбросило на встречную полосу, где она врезалась в КамАЗ, за рулем которого был 33-летний житель Ростовской области.



- В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Его двое пассажиров пострадали и были госпитализированы.