Житель Ростовской области зарезал во время пьянки своего товарища

В Ростовской области житель станицы Романовской подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Происшествие случилось 12 декабря, но стало известно об этом только сейчас.Двое мужчин собрались на квартире, чтобы выпить. Когда алкоголь стал превышать допустимые нормы, горячая дискуссия перешла в драку. Один из товарищей схватил нож и ударил своего 37-летнего собутыльника в плечо. От большой потери крови раненый скончался на месте происшествия.По решению суда 33-летний задержанный заключен под стражу. Если вину подозреваемого докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Пока расследование продолжается.