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В Ростовской области мужчина до смерти избил своего старшего товарища

В Ростовской области мужчина до смерти избил своего старшего товарища
В Ростовской области 33-летний мужчина забил до смерти своего собутыльника. Происшествие случилось 10 ноября в станице Кагальницкой.

Двое приятелей встретились у одного из них дома, чтобы выпить. Во время пьянки приятели стали скандалить. В пылу злости один набросился на другого с кулаками. Мужчина перестал наносить удары, когда оппонент уже перестал подавать признаки жизни. Спасти 55-летнего мужчину не удалось и медикам. Он скончался на месте.

- Судом в отношении подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

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