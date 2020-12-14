Житель Ростовской области подозревается в убийстве собутыльника

В Ростовской области 46-летний мужчина подозревается в убийстве собутыльника. Происшествие случилось в селе Литвиновка Белокалитвинского района в конце ноября.Двое мужчин выпивали дома у подозреваемого. Разгоряченные алкоголем, они начали ссориться. Слово за слово, и пьянка превратилась в драку. Хозяин дома в гневе схватил пистолет Тульский Токарева и решил конфликт выстрелом в голову оппонента. 33-летний мужчина скончался на месте от пулевого ранения, сообщает DonDay.ru.Подозреваемого задержали. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Убийство» и заключили под стражу.Расследование дела продолжается. Если его вину докажут, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.