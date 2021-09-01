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Житель Ростовской области попал в аварию с участием двух «КамАЗов»

Житель Ростовской области попал в аварию с участием двух «КамАЗов»

Житель Ростовской области попал попал в аварию с участим двух «КамАЗов». ДТП между грузовиками произошло в Чернышковском районе Волгоградского региона 2 сентября.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал на своем большегрузе из Цимлянска в Нижнегнутов-Чернышковский район. На 16-м километре водитель выехал на встречку, где столкнулся с другим «КамАЗом».

Как сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области, 56-летний водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу.

О состоянии мужчины из Ростовской области не уточняется.

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