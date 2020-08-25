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Уроженец донского региона попал в аварию на трассе под Волгоградом

Уроженец донского региона попал в аварию на трассе под Волгоградом
В аварию на трассе под Волгоградом попал уроженец Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 августа на 5-м километре автодороги Михайловка – Серафимович, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Как стало известно, 35-летний дончанин за рулем «КамАЗ-65117-62» ехал по трассе и не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в «Фольксваген Пассат». Без пострадавших обойтись не удалось.

Травмы получили 58-летний водитель и пассажирка иномарки. Они доставлены в больницу.

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