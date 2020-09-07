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Житель Ростовской области пострадал в ДТП с участием спецтехники

Житель Ростовской области пострадал в ДТП с участием спецтехники
Житель Ростовской области попал в больницу после ДТП со спецтехникой. Авария случилась 8 сентября Урюпинском районе Волгоградской области.

По предварительным данным, 53-летний дончанин на «КамАЗе-53215N» с полуприцепом ехал по трассе Новониколаевский–Урюпинск–Нахаевская. Примерно на 21-м километре автодороги он выехал на встречку, а после съехал с дороги и врезался в спецтехнику - автогрейдер «ГС-1402», под управлением 61-летнего водителя.

- В результате пострадал водитель «КамАЗа», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Пострадавший был доставлен в больницу.

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