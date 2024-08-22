Житель Ростовской области погиб, получив удар током на крыше поезда в Петербурге

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В Санкт-Петербурге на крыше поезда погиб житель Ростовской области. Информацию об этом подтвердили сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Трагедия произошла 19 августа. Сотрудники полиции обнаружили тело молодого человека на крыше электропоезда в парке отстоя поездов. По предварительным данным, причина смерти 18-летнего жителя Ростовской области — удар током, от которого он скончался на месте.Пока не известно, что привело молодого человека в Санкт-Петербург и куда он планировал отправиться дальше.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.