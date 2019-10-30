В Ростове школьник решил сделать «селфи» на крыше поезда и получил сильный удар током



В Ростове школьника, получившего удар током, доставили в больницу. Инцидент произошёл 1 ноября на станции Кизитеринка в Александровском районе города.



По данным Южного СУТ СК, 15-летний мальчик залез на крышу поезда, чтобы сделать фото. Примерно в 14 часов он забрался на состав и получил сильный удар электротоком. Очевидцы происшествия вызвали медиков, и ребёнка доставили в больницу скорой помощи.



- Следователи осмотрели место происшествия и опросили свидетелей, - сообщили в Южном СУТ СК. - Все обстоятельства случившегося устанавливают.



Известно, что мальчик является студентом 1-го курса Института водного транспорта имени Седова.