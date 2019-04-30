Молодой человек погиб от удара током на крыше вагона в Ростовской области



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В Новочеркасске следователи устанавливают обстоятельства гибели молодого человека на ж/д путях. ЧП произошло на станции Хотунок около трёх часов ночи 8 мая.



По предварительным данным, 27-летний местный житель работал неподалёку от станции вместе со своим товарищем. Ночью молодые люди решили сходить в магазин. Один из них забрался на вагон. С какой целью он это сделал, на данный момент неизвестно. На крыше его ударило током. От полученного разряда молодой человек скончался на месте происшествия.



- В настоящее время следователь осмотрел место происшествия, опрошены очевидцы случившегося, - прокомментировала помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СКР Анна Терземан. - Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Предположительно, в момент происшествия молодой человек был пьян.