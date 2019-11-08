Житель Новочеркасска украл у хозяйки дорогостоящего щенка



В Новочеркасске предметом кражи стал дорогостоящий восьмимесячный щенок.



Собаку украли во время прогулки. По словам хозяйки, она ненадолго отвлеклась. В это время незнакомец позвал животное, взял на руки и скрылся с ним на машине. Владелица рассказала, что стоимость щенка составляет 30 тысяч рублей.



Девушка вызвала полицию. Похитителя собаки вскоре удалось задержать. Им оказался 46-летний местный житель.

- Мужчина пояснил, что животное ему очень понравилось, и он решил его украсть, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Щенка вернули хозяйке, а подозреваемого поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.