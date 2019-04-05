В Новочеркасске местный житель украл из дачного дома аккордеон и золотой крест



В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже из дачного дома.



В местный отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала о пропаже вещей. По её словам, в период с 1 по 3 марта, пока дома никого не было, оттуда пропали аккордеон и золотой крест. Стоимость музыкального инструмента составила 10 тыс. руб., а ювелирного изделия – 30 тыс. руб.

- По подозрению в краже сотрудники полиции 7 апреля задержали 33-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

