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В Новочеркасске местный житель украл из дачного дома аккордеон и золотой крест

В Новочеркасске местный житель украл из дачного дома аккордеон и золотой крест
В Новочеркасске задержали подозреваемого в краже из дачного дома.

В местный отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала о пропаже вещей. По её словам, в период с 1 по 3 марта, пока дома никого не было, оттуда пропали аккордеон и золотой крест. Стоимость музыкального инструмента составила 10 тыс. руб., а ювелирного изделия – 30 тыс. руб.
- По подозрению в краже сотрудники полиции 7 апреля задержали 33-летнего местного жителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он помещен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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