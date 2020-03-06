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Собака провалилась на дно люка в Ростовской области

Собака провалилась на дно люка в Ростовской области
В донском регионе спасли собаку, упавшую на дно канализационного люка. Инцидент случился 7 марта в поселке Усть-Донецком.

По словам сотрудника местного магазина, на территории торгового павильона в люк провалилась собака и жалобно скулила. Работники попытались достать пса, но у них ничего не вышло. Питомец не давался в руки и был агрессивен. Тогда мужчина обратился к спасателям, чтобы те помогли вытащить испуганное животное.

- На место прибыли муниципальные и областные работники ПСП, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. – Спасателям пришлось использовать лестницу, чтобы опуститься к собаке на три метра вниз. Животное достали на поверхность, и оно убежало на волю без каких-либо травм.

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